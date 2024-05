Assassin's Creed Shadows è su Amazon: prenota LIMITED o GOLD al MIGLIOR PREZZO GARANTITO

È arrivato ieri il primo trailer ufficiale di Assassin’s Creed Shadows, il nuovo episodio della saga ambientato nel Giappone Feudale, e adesso è già disponibile per la prenotazione al miglior prezzo garantito su Amazon. Il prezzo per la Limited Edition è di 79,99 euro, mentre per la Gold Edition, che include anche l’accesso anticipato di 3 giorni, è di 109,99 euro.

Assassin’s Creed Shadows: prenota la tua versione preferita

Assassin’s Creed Shadows è disponibile nelle seguenti versioni:

La Limited Edition include il gioco base e la missione bonus “Solo come un cane”. La Gold Edition ti permette di avere tutto questo insieme a 3 giorni di accesso anticipato al gioco e due future espansioni.

In Assassin’s Creed Shadows potrai esplorare i vasti territori del Giappone feudale, immergendoti in città castello affascinanti, porti fiorenti, santuari silenziosi e paesaggi segnati dalle guerre. Potrai seguire le storie avvincenti di due protagonisti, l’Assassina shinobi Naoe e il leggendario samurai Yasuke e sperimentare i loro differenti stili di gioco. Utilizza la furtività e l’agilità di Naoe per superare i nemici con astuzia, o colpisci con potenza e precisione letali con Yasuke.

Il gameplay ti permetterà di sfruttare le informazioni che raccoglierai mentre esplori il mondo di gioco costruendo la tua rete di spie per ottenere dettagli preziosi sui tuoi bersagli. Infine, potrai personalizzare e gestire il rifugio della tua lega di shinobi, addestrare nuove reclute, costruire attrezzature e interagire con personaggi chiave.

Assassin’s Creed Shadows uscirà il prossimo 15 novembre. Prenotalo adesso su Amazon per assicurarti i bonus e la consegna al D1.