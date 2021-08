Da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento per Assassin's Creed Odyssey, su PS5 e Xbox Series X|S il gioco gira a 60 fps.

Questa mattina Ubisoft ha aggiornato Odyssey alla versione next-gen, un update che consente di sfruttare la potenza di calcolo delle nuove console per un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Con il raddoppio dei frame al secondo, i possessori di PlayStation 5 e Xbox Series X|S possono godere delle suggestive ambientazione greche con una fluidità senza precedenti su console.

Per far girare Assassin's Creed Odyssey a 60 fps sulle console di nuova generazione, è sufficiente scaricare una patch da circa 400 MB e avviare il gioco in modalità “Prestazioni”. Con questo update Ubisoft dimostra di supportare appieno anche i titoli meno recenti, per chi non lo avesse ancora giocato è questo il momento giusto per recuperare Assassin's Creed Odyssey su PS5 e Xbox Series X|S.

L'avventuroso GDR oggi si trova in offerta su Amazon a soli 18,99€, in versione fisica per PS4, compatibile con PS5 grazie alla retro-compatibilità.

