Assassin's Creed Mirage per PS5 al PREZZO PIÙ BASSO di sempre su Amazon!

Se ancora non hai giocato l'ultimissimo Assassin's Creed Mirage sulla tua PlayStation 5, ora non avrai più scuse.

Tutte le caratteristiche di Assassin’s Creed Mirage

Ambientato nella splendida e caotica Baghdad del IX secolo, Mirage si dipana nell’epoca d’oro islamica, un periodo storico ricco di fascino. Le vie tortuose, i bazar affollati e i palazzi sontuosi della città creano uno scenario perfetto per le avventure di Basim, il giovane assassino. La ricostruzione storica è meticolosa, e l’atmosfera orientale è resa ancora più viva dalla colonna sonora coinvolgente che accompagna ogni momento del gioco.

Distaccandosi temporaneamente dalle vaste mappe open world degli ultimi capitoli, ci riporta a un’esperienza più focalizzata e intima, caratterizzata da un’ambientazione storica affascinante e da un gameplay che celebra le radici stealth della serie. La trama ha come protagonista Basim, un giovane ladro di strada, viene reclutato dalla Confraternita degli Assassini e si trova coinvolto in una pericolosa missione per svelare una cospirazione che minaccia l’ordine.

Il gameplay, invece, è un omaggio ai primi capitoli della serie. Le meccaniche stealth sono al centro dell’esperienza, e i giocatori dovranno padroneggiare l’arte dell’infiltrazione, dell’assassinio silenzioso e dell’evasione per superare le sfide che si presenteranno loro. Il combattimento è più frenetico e diretto rispetto ai capitoli più recenti, mantenendo però la sua letalità e intensità.

Assassin’s Creed Mirage non è solo un semplice ritorno alle origini, ma anche un’occasione per approfondire la storia della Confraternita degli Assassini come mai prima d’ora.

