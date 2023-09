Assassin's Creed Mirage Launch Edition: prenota su Amazon al prezzo MINIMO garantito

Il lancio di Assassin’s Creed Mirage è sempre più vicino, ma hai ancora la possibilità di prenotare la speciale Launch Edition su Amazon al prezzo minimo garantito. Al momento il preorder è attivo a soli 49,99 euro: in questo modo riceverai direttamente a casa al D1, fissato il 5 ottobre 2023, questa versione esclusiva con diversi contenuti aggiuntivi.

Assassin’s Creed Mirage: prenota la speciale Launch Edition

Prenotando la Launch Edition di Assassin’s Creed Mirage su Amazon hai la certezza di ottenere il miglior prezzo possibile. Pagherai il prezzo più basso applicato da Amazon tra il momento dell’ordine e la data di uscita prevista, che è fissata per il 5 ottobre 2023. Quindi, anche se il prezzo dovesse aumentare, il tuo prezzo sarà sempre quello più conveniente.

Con la Launch Edition di Assassin’s Creed Mirage, otterrai un pacchetto speciale di contenuti esclusivi, tra cui il gioco base Assassin’s Creed Mirage, una mappa di Bagdad per esplorare questa affascinante città dell’antico Medio Oriente e un set di tre litografie da collezione per rendere ancora più speciale la tua esperienza di gioco.

Il gioco ti porterà in un mondo di avventure straordinarie e profonde narrazioni. Seguirai le gesta di un giovane ribelle che, nel corso del tempo, si trasformerà in un Maestro Assassino. Scoprirai la leggendaria residenza degli Assassini, Alamut, e affronterai sfide mozzafiato mentre approfondisci la storia che ha dato vita al Credo degli Assassini.

Con Assassin’s Creed Mirage, potrai godere di un’esperienza di gioco migliorata e caratteristiche aggiornate che hanno reso questa serie celebre per 15 anni. Eseguirai acrobazie vertiginose in giro per la città e eliminerai i nemici furtivamente con assassinii più cruenti che mai. L’azione e l’intrigo si fondono in un’esperienza unica che non vedrai l’ora di vivere.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di immergerti in questa straordinaria avventura. Prenota ora la Launch Edition esclusiva Amazon di Assassin’s Creed Mirage e preparati a vivere un’epica storia di azione, mistero e tradimento nell’antico Medio Oriente. Con il prezzo minimo garantito, non devi preoccuparti di cercare offerte migliori.

