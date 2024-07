Assassin's Creed Mirage in OFFERTA come al Prime Day: minimo storico (-44%)

Se te lo sei perso al Prime Day, ora hai di nuovo l’occasione di acquistare Assassin’s Creed Mirage al suo minimo storico assoluto: il prezzo infatti è di soli 27,99 euro invece di 49,90 ed è valido sia per PlayStation che per Xbox. Non ti resta che scegliere la versione per la tua console preferita e completare l’acquisto prima che termini la promozione.

Assassin’s Creed Mirage: ritorno alle origini

Assassin’s Creed Mirage riporta la saga alle origini e ti permette di vestire i panni di Basim, un ladro di strada in cerca di risposte e giustizia nella vivace Bagdad del IX secolo. Con il supporto degli Occulti, una misteriosa organizzazione del passato, diventerai un letale Maestro Assassino.

Il gameplay è quello iconico della serie, senza velleità open world, con miglioramenti che renderanno l’esperienza ancora più entusiasmante. Potrai correre acrobaticamente per la città, scalare edifici con agilità ed eliminare i nemici con tecniche di assassinio più cruente che mai.

Scoprirai la Bagdad del passato, una città vibrante, piena di vita e di dettagli storici, dove gli abitanti reagiscono ai tuoi movimenti e alle tue azioni. Esplorerai quattro quartieri unici, ognuno con i propri segreti e storie da scoprire, mentre ti immergi nella magnificenza della città al suo apice.

Un’occasione da non perdere, magari da giocare durante le tue vacanze estive: acquista Assassin’s Creed Mirage a soli 27,99 euro.