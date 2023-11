Assassin's Creed Mirage in offerta Black Friday 2023 a soli 39,99 euro

L’inizio delle offerte Black Friday 2023 di Amazon inizia subito con una grande notizia per gli appassionati di videogiochi perché Assassin’s Creed Mirage è subito in sconto al suo prezzo più basso di sempre: 39,99 euro.

E stiamo parlando della Launch Edition per PlayStation 5 comprensiva di tutti i bonus pre-ordine e ovviamente pensata per la console di ultima generazione Sony.

Assassin’s Creed Mirage in sconto Black Friday

Imbarcati in un viaggio avventuroso intriso d’azione e immergiti in una trama narrativa avvincente. Segui il percorso di un giovane ribelle destinato a diventare il temibile Maestro Assassino, in un racconto che si sviluppa tra colpi di scena e rivelazioni sorprendenti.

Scopri Alamut, la leggendaria residenza degli Assassini che ha plasmato il Credo. Rivivi le radici della serie in un omaggio al gioco che ha dato inizio a tutto, esplorando luoghi intricati e pericolosi.

Assassin’s Creed Mirage offre un’esperienza di gioco aggiornata, mantenendo la magia che ha contraddistinto la serie per oltre 15 anni. Affronta le sfide delle corse acrobatiche attraverso la città, colpisci i nemici con assassinii furtivi e approfitta di un sistema di combattimento ancora più coinvolgente.

Non perdere l’occasione di vivere questa avventura mozzafiato a un prezzo incredibile. Acquista subito Assassin’s Creed Mirage per PS5 a soli 39,99 euro e immergiti in un mondo di azione, mistero e tradizione assassina.

