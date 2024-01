Aspirazione CICLONICA con Ariete e la sua aspirapolvere 2 in 1 a 64€

Acquistare un modello verticale non è mai stato così economico. Stanco di quel vecchio aspirapolvere a traino e difficile da spostare in casa? Beh, Ariete arriva in tuo soccorso con questo straordinario modello 2 in 1 di cui non fare a meno. Una caratteristica che molti apprezzeranno? Non si scarica sul più bello perché è con cavo.

Acquistalo ora che è in promozione. Proprio su Amazon è in andato in sconto un ribasso del 29€ che fa scendere il prezzo di listino a soli 64€. Non perdere neanche un secondo in più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Aspirapolvere Ariete di cui non fare a meno: su Amazon in promo

L’aspirapolvere verticale di Ariete è comoda, no, comodissima. Occupa poco spazio, è leggera da utilizzare e ti permette di avere tutta la potenza per poter eliminare una volta e per tutte la sporcizia dai pavimenti. Certo, è con cavo ma questa non è una nota negativa soprattutto se l’autonomia dei modelli sprovvisti non è mai sufficiente per te. Pensa, non si scaricherà mai sul più bello.

Ma detto questo, cosa ti mette a disposizione? Devi sapere che è dotata di un motore ciclonico per una potenza eccezionale e che non teme neanche lo sporco più minuto. Pulisci qualunque genere di pavimento ma anche tappezzeria e così via grazie ai vari accessori che trovi in confezione.

Una volta che hai finito hai tutto il comfort di poterlo svuotare con un click non dovendoti neanche preoccupare dei sacchetti. Non ci sono, molto semplicemente.

Cavo lungo 5 metri per lasciarti tutta la libertà di movimento che ti occorre e luce LED integrata.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare il tuo straordinario aspirapolvere Ariete a soli 64€ con un click in pagina.

