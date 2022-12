Aspirapolvere smart senza fili a PREZZO IMBATTIBILE (-48%)

Aspira i tuoi pavimenti per renderli puliti in pochissimo tempo e con uno sforzo minimo. Adesso, grazie a quest’offerta di Amazon potrai anche avere un notevole risparmio. Metti subito nel tuo carrello l’aspirapolvere smart Tineco Pure One X a soli 149 euro, anziché 289 euro. Se lo desideri potrai pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Oltre ad avere un’aspirazione potentissima, in grado di raccogliere senza problemi anche piccoli detriti, è dotato di una mega batteria che ti garantisce più di un’ora di autonomia. È molto leggero, poco rumoroso e facile da manovrare e sollevare. In più potrai collegarlo con l’app dedicata per ottimizzare la tua pulizia.

Tineco Pure One X: l’aspirapolvere intelligente

La tecnologia di sensori intelligenti rileva la sporcizia e regola automaticamente la potenza di aspirazione. In questo modo riuscirai ad avere sia un’ottima efficienza che un consumo energetico ridotto. Un pratico LED diventerà rosso quando viene rilevata la sporcizia e quindi blu quando invece è stata rimossa. Potrai anche collegarlo all’app Tineco per ottimizzare la pulizia in casa tua.

Nonostante le sue ottime prestazioni è in grado di ridurre il rumore fino a 70 db. Il suo design leggero e versatile ti permetterà di fare poco sforzo riuscendo a pulire dappertutto, anche sotto gli armadi o i letti. Grazie agli accessori inclusi potrai trasformare subito il tuo Tineco Pure One X per adattarlo alle esigenze. Riuscirai velocemente a farlo diventare un’aspira briciole portatile per pulire il divano o l’auto. Ha un’ottima capacità di 0,4 l e un pratico pulsante che ti permetterà di svuotare la sporcizia in modo veloce e sicuro.

Questa di oggi rappresenta davvero un’offerta eccezionale, che difficilmente potrà durare a lungo. Se vuoi evitare di perdertela dovrai essere veloce. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere smart Tineco Pure One X a soli 149 euro, anziché 289 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.