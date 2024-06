Aspirapolvere senza filo Dyson V8: risparmia 100€ con la promo MediaWorld

MediaWorld ha appena rilanciato la promozione Dyson con sconti fino a 100 euro e spese di spedizione gratuite. Due gli articoli in offerta: il Multi Styler Dyson Airwrap Origin e l’aspirapolvere senza filo Dyson V8. Per entrambi la consegna è gratuita, in più è possibile beneficiare di uno sconto rispettivamente di 50 e 100 euro.

Il Dyson Airwrap Origin è in offerta a 399 euro anziché 449 euro, invece la scopa elettrica Dyson V8 è in promozione a 299 euro invece di 399 euro. Inoltre, per entrambi è possibile scegliere il finanziamento in 24 rate mensili.

Le offerte della promozione Dyson targata MediaWorld

Il nuovo Dyson Airwrap Origin vanta un motore digitale con 13 pale che ruotano a una velocità di 110.000 giri al minuto, sufficiente per generare una pressione tale da creare l’effetto Coanda. Quest’ultimo permette di dire addio a pinze, guanti e qualsiasi altro oggetto che attorciglia i capelli, restituendo ai propri capelli onde e ricci voluminosi. Presenta poi un sensore in grado di regolare la temperatura e mantenerla sotto i 150 gradi. Tra gli accessori inclusi nella confezione si annovera anche il pre-styler lisciante coanda, che va a definire i capelli e rimuovere l’umidità. Con la promozione in corso si può acquistare al prezzo scontato di 399 euro, con un risparmio dunque di 50 euro.

Se si è alla ricerca invece di un ottimo aspirapolvere per la propria casa, segnaliamo il Dyson V8 in offerta a 299 euro anziché 399 euro, grazie allo sconto di 100 euro garantito dalla promozione MediaWorld. Dotato di un’autonomia fino a 40 minuti, tra i suoi principali punti di forza annovera la tecnologia 2 Tier Radial, per una capacità di separazione della polvere di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza e una pulizia della casa al top.

La promozione Dyson è disponibile su questa pagina del sito MediaWorld. Le offerte sono valide fino al 13 giugno.