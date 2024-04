Aspirapolvere senza fili a SOLI 89€: Amazon SPACCA il Web

Tieniti pronto perché ti sto per segnalare una promozione veramente incredibile. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello questo aspirapolvere senza fili a soli 89,99 euro, invece che 149,98 euro. Per ottenerlo a questo prezzo applica anche il coupon che puoi vedere in pagina.

Dunque siamo di fronte a un ribasso del 33% sul prezzo di listino più un ulteriore sconto del 10% con il coupon di Amazon, per un risparmio totale di ben 60 euro. Davvero incredibile. Praticamente a questa cifra è un regalo. Inutile dire che a un prezzo del genere lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in un lampo. Perciò fai alla svelta o rischi di perderti l’occasione.

Aspirapolvere senza fili potente e maneggevole

Nonostante il prezzo davvero bassissimo questo aspirapolvere senza fili ha una super potenza di aspirazione da 25.000 Pa e quindi raccoglie facilmente le briciole e i piccoli detriti, oltre alla polvere. Inoltre troverai inclusi diversi accessori che ti permettono di usarlo su più superfici. Puoi aspirare ad esempio tende, sedili, divani e materassi.

Possiede una super batteria da 2200 mAh che gli dona un’autonomia di ben 55 minuti con una singola ricarica. Ha un pratico LED posto sulla parte anteriore della spazzola che ti permette di vedere meglio quando ad esempio passi negli angoli più bui. E ha un filtro che raccoglie tutto lo sporco e che puoi tranquillamente lavare sotto l’acqua.

Se vuoi acquistare una scoperta elettrica dalle tante funzioni, potente e leggera, senza spendere troppo, questa è sicuramente l’offerta che stavi aspettando. Per cui vai all’istante su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere senza fili a soli 89,99 euro, invece che 149,98 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.