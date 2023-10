Aspirapolvere senza fili SMART: pulizia automatica e DOPPIO sconto

Pulisci casa con una sola passata senza dover cliccare nulla. Con questo aspirapolvere senza fili intelligente hai tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano. Non solo comodo perché ti fa muovere in libertà ma anche con autonomia super.

Approfitta del doppio sconto in corso su Amazon che ti permette di risparmiare all’istante. Apri la pagina e spunta il coupon, con soli 169€ completi l’acquisto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Aspirapolvere senza fili intelligente per casa pulita al massimo

Un modello verticale che non solo è semplice da usare ma anche da riporre una volta che hai finito. Grazie alle dimensioni minime hai la possibilità di riporlo dove vuoi senza problemi e visto che arriva con il suo kit per il montaggio a muro semplifichi ancora di più il processo.

Usalo per pulire qualunque genere di superficie e sfrutta gli accessori per raggiungere zone lontane, difficili o per pulire la tappezzeria. Come ti dicevo è intelligente ossia ha un sistema automatico che regola la potenza in base alle esigenze. Se non sei soddisfatto puoi scegliere tra 3 modalità in ogni caso.

Con 55 minuti di autonomia complessiva e il contenitore che si svuota con un click diciamo che non hai proprio problemi in merito. C’è anche il filtro per purificare l’aria che viene reinserita in circolo.

Lo schermo touchscreen e il design sono due plus da non sottovalutare e che rendono questo prodottino un vero e proprio gioiello.

Collegati immediatamente su Amazon per acquistare il tuo aspirapolvere senza fili intelligente a soli 169€ con il coupon disponibile in pagina.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.