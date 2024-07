Aspirapolvere senza fili POTENTE con autonomia di 1 ora a 68€ in MENO

Hai deciso di acquistare una scopa elettrica potente e maneggevole senza spendere troppi soldi? Allora dai un’occhiata a questa promozione di Amazon. Se fai presto puoi aggiungere al tuo carrello questo aspirapolvere senza fili a soli 121,47 euro, invece che 189,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Come puoi vedere siamo di fronte a un ribasso del 10% più un ulteriore sconto di 50 euro per un risparmio di ben 68 euro. Potrai aspirare tutto lo sporco in un istante e senza sforzi. E se preferisci hai anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Aspirapolvere senza fili a un super prezzo

Con questo aspirapolvere senza fili hai la possibilità di raccogliere tutto lo sporco in pochissimo tempo grazie a un’aspirazione potentissima da 45 Kpa. Puoi gestire la velocità su 3 modalità in base alle tue esigenze. Con la potenza minima avrai un’autonomia da ben 1 ora, mentre alla potenza massima fino a 20 minuti.

Possiede un display dove potrai vedere le varie funzioni e l’autonomia residua. È dotato anche di un sistema di filtraggio in grado di trattenere la maggior parte delle polveri sottili e dei batteri. In confezione trovi diversi accessori che ti consentiranno di aspirare più superfici, come divani e materassi, e un gancio per attaccare la scopa elettrica al muro.

Non perdere tempo perché sicuramente a un prezzo del genere sparirà in un lampo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere senza fili a soli 121,47 euro, invece che 189,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.