Aspirapolvere senza fili Hisense, prezzo da outlet: solo 119€ invece di 260€

L’Hisense HVC6463DA è un aspirapolvere senza fili che offre una combinazione di potenza e versatilità, rendendolo un’ottima scelta per la pulizia domestica. Le sue funzionalità sono impressionanti e il prezzo lo è ancora di più: con il coupon sconto da 60€, oggi su Amazon può essere tua a solamente 119€ invece di circa 260€. Un’occasione da non farsi scappare assolutamente, ma devi essere velocissimo: rimane ancora poco tempo.

Questo modello è dotato di una batteria agli ioni di litio da 25,2V che garantisce fino a 60 minuti di autonomia, permettendo una pulizia prolungata senza la necessità di ricariche frequenti. La batteria si ricarica rapidamente e mantiene una potenza di aspirazione stabile anche quando è parzialmente scarica.

Il motore senza spazzole da 400W dell’Hisense HVC6463DA offre un’aspirazione potente ed efficiente, ed è anche relativamente silenzioso. Questo motore, combinato con la tecnologia avanzata della batteria, assicura una pulizia efficace su diverse superfici, dalle moquette ai pavimenti duri.

Include una peria 2-in-1 con rulli morbidi e duri, adatta a tutti i tipi di pavimenti, e dotata di sei luci LED per illuminare le aree buie e facilitare la pulizia negli angoli nascosti. Inoltre, il tubo di aspirazione è flessibile e può essere combinato con diversi accessori, come la spazzola per la polvere e la bocchetta per le fessure, rendendolo versatile per la pulizia di superfici varie, incluse quelle difficili da raggiungere.

L’Hisense HVC6463DA dispone di un display LED che mostra lo stato della batteria, il livello di potenza e avvisi di manutenzione, offrendo un controllo completo durante l’uso. Acquistalo subito a soli 119€.