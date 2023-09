Aspirapolvere senza fili con tubo che SI PIEGA: pulisci per 50min

Pulisci casa in modo semplice e veloce con i giusti alleati. Invece di dover ripassare la scopa elettrica più volte perché la tua non aspira più bene, porta a casa un aspirapolvere senza fili di ultima generazione e ottimizza tempi e risultati. Se non sai da dove partire, io ho scovato questo gioiello ed arriva a casa con un kit tutto completo.

In promozione su Amazon ha un prezzo veramente ottimo. Tu apri la pagina e spunta il coupon in questo modo risparmi subito 20€ e completi l’acquisto a soli 129€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Aspirapolvere senza fili: un vero successo in casa

Passare l’aspirapolvere è una seccatura soprattutto se hai uno di quei modelli un po’ vecchiotti che sputacchiano polvere e sono pesanti. Un modello verticale e leggero è proprio ciò che ti occorre e questo qui di INSE è spettacolare.

Con tutto al posto giusto, come ti anticipavo arriva col kit completo quindi lo usi per pavimenti, tappezzeria, angoli nascosti e polvere. In più il tubo è pieghevole quindi raggiungere zone come quelle sotto i mobili è una passeggiata.

Con un potente motore all’attacco, lo sporco ti teme fin dal primo passaggio. Peli e capelli sono un amaro ricordo a cui dice addio con un solo click. Infatti non c’è il sacchetto ma un contenitore che svuoti velocemente.

Per non farti mancare niente, la batteria ha un’ottima autonomia: completamente carica raggiunge i 50 minuti di funzionamento.

La ricerca per un aspirapolvere senza fili? Finisce qui grazie a questo modello stratosferico. Collegati su Amazon dove lo puoi acquistare a soli 129€ se spunti il coupon.

