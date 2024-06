Aspirapolvere senza fili: la BOMBA di Amazon con SCONTO di 99€

Vuoi acquistare una scopa elettrica in grado di aspirare velocemente tutta la polvere e lo sporco dei tuoi pavimenti in una sola passata, risparmiando tempo e facendo meno fatica? Allora non perdere questa straordinaria occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l’aspirapolvere senza fili Roanow a soli 119,99 euro, anziché 218,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica anche il coupon visibile in pagina.

Dunque ricapitolando, puoi avvalerti di un ribasso già applicato sul prezzo di listino del 32% e un ulteriore sconto con il coupon, per un risparmio totale di ben 99 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Aspirapolvere senza fili potentissimo a prezzo shock

Chiaramente una delle cose più importanti quando si sceglie un aspirapolvere senza fili e la sua potenza di aspirazione, in questo caso non sarai affatto delusa. Possiede infatti una potenza da 45000 pa con un motore da 550W. Il che si traduce in pulizia su tutte le superfici, anche sui tappeti, passando una volta sola.

Inoltre è dotato di una batteria gigante in grado di durare fino a un’ora con una sola ricarica. Lo puoi impostare su diverse velocità in base alle tue esigenze. Ha un filtro che raccoglie fino al 99,99% di polvere e un display LED colorato dove potrai visualizzare le varie funzioni. È maneggevole e leggero e in confezione trovi diversi accessori molto utili.

Stai ancora leggendo? Non c’è più il tempo per farlo. A una cifra del genere lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in poco tempo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere senza fili Roanow a soli 119,99 euro, anziché 218,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare anche il coupon che vedi in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.