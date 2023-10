Aspirapolvere senza fili alla Festa delle Offerte Prime: prezzi PAZZESCHI

Hai finalmente deciso di buttare il tuo vecchio aspirapolvere senza fili e acquistarne una nuovo che sia potente ma senza spendere troppi soldi? Allora sicuramente troverai quello che ti serve in questa nostra lista selezionatissima di ottimi prodotti. Tieni presente che queste offerte sono in esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritta al servizio fallo subito cliccando qui.

Aspirapolvere senza fili: ecco quali sono i migliori

La nostra prima scelta ricade su questa scoperta elettrica della Hoover, con un motore da 170 W e un serbatoio da 0,9 litri. Tecnologia ciclonica per aspirare praticamente di tutto e autonomia di ben 40 minuti. La puoi avere a soli 119 euro, invece che 219 euro.

La seconda proposta è firmata Rowenta. Sicuramente una delle caratteristiche principali e la sua maneggevolezza. È dotata della tecnologia Flex bi-direzionale che ti permette di arrivare ovunque in modo semplice. Potrai impostarla su 3 livelli di potenza e anche in questo caso avrai 40 minuti di autonomia. È tua con soli 149,99 euro, anziché 241,99 euro.

La terza opzione che abbiamo pensato è la fantastica Bosch Unlimited Serie 6. Una scoperta elettrica compatta e molto funzionale, dotata di un’aspirazione potentissima ma dal peso contenuto. Tra l’altro la cosa interessante e che la batteria la puoi usare su tantissimi altri dispositivi a marchio Bosch. Mettila nel tuo carrello a soli 199,99 euro, invece che 379 euro.

Ottimo il rapporto qualità prezzo anche di questa Electrolux Animal che oggi potrai avere a soli 199,99 euro, invece che 379,99 euro. Pesa solo 2,2 Kg e ha una spazzola multiuso che si adatta a tutte le superfici riuscendo a catturare la polvere e i detriti. E possiede una super batteria in grado di durare per 50 minuti con una singola ricarica.

Se poi hai un budget un po’ più corposo allora puoi fare tua la splendida Philips 700. È dotata di una spazzola che aspira a 360° e possiede delle luci LED. La puoi usare velocemente come se fosse un aspira briciole e possiede una batteria da ben 65 minuti. È tua a soli 279,99 euro, anziché 519,99 euro.

Ora l'unica cosa che ti rimane da fare è scegliere velocemente il tuo aspirapolvere senza fili e completare l'acquisto prima che le offerte spariscano.

