Sei in cerca di un aspirapolvere senza fili? Allora non puoi non prendere in considerazione la Samsung Jet 70 Turbo. In promozione su Amazon la paghi appena 299,99€ riuscendo a risparmiare istantaneamente 199,01€ ossia il 40%.

Con le spedizioni Prime assicurate la ricevi a casa in men che non si dica e la paghi eventualmente a rate.

Aspirapolvere senza fili con 3 accessori: con Samsung vai sul sicuro

Acquistare un'aspirapolvere senza fili significa prendere in considerazione diversi fattori. Se vuoi andare sul sicuro la Samsung Jet 70 Turbo ti soddisferà sotto ogni aspetto. In super promozione comprende ben tre accessori al suo interno che ti consentono di pulire la casa magistralmente.

Disponibile in colorazione bianco e argento, è un prodottino che urla innovazione. Già dalla sua estetica ti puoi accorgere della cura che è stata impiegata nella realizzazione. Con la sua struttura slim non hai problemi di spazio visto che la nascondi dove più ti pare.

È priva di sacchetto ma ha un raccoglitore molto capiente che ti consente di pulire casa senza dover fare pit stop. Con la potenza da 150W tiri via tutta la polvere anche da mobili e divani grazie agli accessori super utili. Sai cos'altro? Ha una batteria mega che ti consente di utilizzarla per 40 minuti di seguito, il che è fenomenale.

Ovviamente arriva con la base self standing per il massimo del comfort.

Come ultima caratteristica mi sembra giusto dirti che ha un filtro HEPA incorporato che elimina gli odori e rende l'aria in uscita più pulita.

Acquista subito la tua aspirapolvere senza fili Samsung Jet 70 Turbo su Amazon a soli 299,99€. La ricevi in appena 24 ore grazie alle spedizioni Prime. Se non sei abbonato, le consegne sono comunque gratuite e se vuoi la paghi a rate scegliendo Cofidis come modlaità di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

