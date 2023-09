Aspirapolvere senza fili 3 in 1: sconto BOMBA dell'85% su Amazon

Offerta assolutamente da non credere: oggi Amazon ti propone questo fantastico aspirapolvere senza fili 3 in 1 al prezzo sbriciolato di soli 89,99 euro invece di 599,99 euro. Ebbene si, avrai la possibilità di risparmiare una cifra incredibilmente alta ma dovrai affrettarti e non perdere lo sconto pazzesco dell’85%.

Se sei cliente Amazon Prime, la spedizione e il reso sono gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Se ancora non si cliente Prime, puoi sempre attivare la prova gratuita di 30 giorni. Questo aspirapolvere a batteria è ultraleggero con un peso di soli 1,1 kg. Grazie a questo dispositivo potrai pulire tranquillamente ogni angolo della casa.

Provvisto di un motore da 150 W, la forte potenza di aspirazione di 17 kPa ti consentirà di eliminare la polvere, i residui di cibo e altro ancora. I tasti MAX e MIN sul corpo principale della scopa elettrica, ti permetteranno di passare facilmente tra 2 livelli di aspirazione per rimuovere anche i peli del tuo amico a quattro zampe in maniera molto facile.

Con indicatore di elettricità a LED, questo aspirapolvere sarà in grado di garantirti un’autonomia di 40 minuti e un tempo di ricarica di 5 ore. Estremamente silenzioso, potrai usare questa scopa elettrica anche quando gli altri componenti della famiglia dormono. Grazie alla testina della spazzola che ruota di 180° a sinistra e a destra e di 90° verso l’alto e verso il basso, potrai pulire ovunque.

Completo di diversi accessori come la spazzola per pavimenti, l’ugello lungo e la spazzola 2 in 1, potrai utilizzare questo dispositivo per pulire pavimenti duri, sedili auto, divani, scale, interni auto, coperte e qualsiasi altra cosa.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo pazzesco aspirapolvere senza fili 3 in 1 al prezzo folle di soli 89,90 euro. Non perdere altro tempo, lo sconto dell’85% potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.