Aspirapolvere Levoit: leggero, senza fili e in sconto TOP del 15%

Quanto è pesante dover spolverare e spazzare casa ogni giorno? Se vuoi risparmiare tempo ed energie, ti basta acquistare un buon aspirapolvere e grazie a questa promozione anche a un prezzo SHOCK. Infatti, per poco, l’aspirapolvere Levoit senza fili è in sconto del 15%, ad appena 127,49€ invece di 149,90€, rendendolo un acquisto intelligente per chi cerca efficienza e affidabilità. Progettato per offrire prestazioni eccellenti, questo dispositivo è dotato di una garanzia del motore di 3 anni e una garanzia del prodotto di 2 anni, assicurando che il tuo investimento sia protetto!

Casa pulita in pochi minuti con l’aspirapolvere Levoit

Il design antigrovigli della scopa elettronica Levoit, con il suo motore senza spazzole da 10.000 giri al minuto, combina strisce di gomma e tessuto certificate TÜV, rendendo facile aspirare i capelli lunghi nel contenitore senza dover pulire la spazzola manualmente. Questo lo rende ideale per chi possiede animali domestici o ha a che fare con capelli lunghi. L’aspirapolvere inoltre offre ben 2 modalità di funzionamento: la Modalità Eco, che dura fino a 50 minuti con la bocchetta per fessure e peli di animali, e 30 minuti con la spazzola per pavimenti e la Modalità Turbo, che dura 12 minuti per una pulizia più intensa.

Con un peso di soli 2,8 kg, è facile da gestire in casa, e le tre luci LED sulla spazzola principale illuminano lo sporco negli angoli più bui. Da menzionare anche il corpo estensibile di quasi 180° che ti permette di raggiungere facilmente il fondo della casa e della cucina.

Invece, sempre in ambito comfort, il contenitore della polvere si svuota con un solo click, rendendo la pulizia semplice e senza contatto diretto con la sporcizia. Con tutte queste caratteristiche, l’aspirapolvere Levoit è la scelta perfetto per mantenere la tua casa pulita e ordinata con il minimo sforzo: acquistalo finché è in super sconto del 15% u Amazon!