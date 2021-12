Aspirapolvere Imetec a prezzo bomba: 64€ ed è tuo

Se vuoi un aspirapolvere senza sacchetto che sia performante ma non vuoi spendere una barca di soldi, questo modello di Imetec è in promozione su Amazon e costa soli 64,90€. Infatti con un ribasso del 38% te la porti a casa a prezzo imbattibile potendo fare affidamento su un prodotto eccellente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite per chi è abbonato Prime, infatti queste avvengono in solo uno o due giorni per il massimo della comodità. Cosa stai aspettando? Natale si avvicina e questa è un'ottima occasione.

Aspirapolvere Imetec: Piuma a tutti gli effetti

E' ora di sbarazzarsi di quel vecchio aspirapolvere a traino che hai in casa e puntare al massimo della comodità con questa Imetec Piuma. Leggera in tutto e per tutto, ti fa completare le tue pulizie in quattro e quattr'otto senza perdere la pazienza. Infatti te la porti in giro senza problemi con il suo cavo lungo ed il gioco è fatto.

Il contenitore della polvere è una rivoluzione dal momento che non ti fa acquistare più sacchetti. Per pulirlo non devi far altro che svuotarlo e torna nuova. Fin dal primo utilizzo ti renderai conto di quanto è potente il motore ciclonico integrato visto e considerato che non lascerà dietro di sé neanche il più piccolo granello di polvere.

Sai qual è la cosa più fantastica? Che il filtro HEPA in dotazione rimette in circolo aria totalmente pulita e depurata per dire addio anche ad allergie.

Acquista subito questo Imetec Piuma su Amazon a soli 64,90€. Lo ordini e lo ricevi in appena uno o due giorni con i servizi Prime garantiti. Se non sei abbonato puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita