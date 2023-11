Aspirapolvere Honiture S13 in offerta ad un OTTIMO prezzo

L’aspirapolvere Honiture S13 è attualmente in promozione su Amazon al prezzo di 159,99€ anziché 199,99€, grazie ad uno sconto del 20%. Questo modello, recentemente aggiornato, vanta un motore integrato da 450W che offre una notevole potenza di aspirazione, raggiungendo fino a 33Kpa.

L’aspirapolvere in questione è dotato di uno schermo intelligente LCD integrato, che fornisce in tempo reale varie informazioni utili, come il livello della batteria, le prestazioni di aspirazione e avvisi specifici come spazzola bloccata o blocco dell’aspirazione. Questo schermo consente anche un facile e istantaneo controllo e regolazione del livello di potenza con un singolo tocco.

La batteria removibile è in grado di assicurare un’autonomia fino a 50 minuti di utilizzo, e grazie alla tecnologia di ricarica rapida, è possibile avere la batteria completamente carica in soli 4 ore. Un aspetto importante è la presenza di un chip di protezione intelligente che previene il sovraccarico della batteria.

In termini di pulizia, l’HONITURE S13 si distingue per un sistema di filtrazione ad alta efficienza, che include un multicono, una spugna e un filtro HEPA: riesce a catturare il 99,99% delle polveri sottili. Il secchio di raccolta della polvere, con una capacità di 1,5 litri, permette di raccogliere una maggiore quantità di sporco.

Se stai cercando un aspirapolvere senza fili potente, tecnologicamente avanzato e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, l’Honiture S13 è quello che fa al caso tuo: acquistalo ora approfittando di uno sconto del 20%.

