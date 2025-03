Aspirapolvere e lavapavimenti 4-in-1 DREAME: anche il prezzo è un SOGNO (-50€)

50 euro di sconto subito su Dreame H12, l’aspirapolvere e lavapavimenti 4-in-1 che fa (quasi) tutto da solo. Puoi utilizzarlo per superfici multiple, è dotato di un sistema di asciugatura ad aria calda del panno e gestisce automaticamente la potenza a seconda del livello di sporco. Oggi è disponibile su Amazon a soli 299 euro invece di 349, con spedizione Prime e pagamento a rate disponibile al checkout.

Dreame H12: le caratteristiche dell’aspirapolvere lavapavimenti 4-in-1

Dreame H12 Dual è un aspirapolvere lavapavimenti 4-in-1 che è in grado di aspirare, lavare, asciugare e autopulirsi con un semplice tocco, aiutandoti a lasciare la casa sempre impeccabile senza troppi sforzi. Puoi utilizzarlo su pavimenti duri, tappeti e divani, dandoti risultati perfetti in metà del tempo.

La spazzola a doppio bordo arriva fino a 6 mm dagli angoli, eliminando lo sporco ovunque, con una potente aspirazione da 16000Pa con cui affrontare anche lo sporco più ostinato senza problemi. L’acqua è contenuta in grandi serbatoi che garantiscono fino a 60 minuti di pulizia ininterrotta.

Alla fine del lavoro ecco che interviene l’autopulizia intelligente. Infatti, con un solo pulsante, il Dreame H12 Dual si pulisce da solo e la tecnologia di asciugatura ad aria calda a 55°C evita la formazione di cattivi odori.

I sensori avanzati, infine, permettono a questo gioiello delle pulizie domestiche di regolare automaticamente la potenza in base allo sporco, per darti sempre la massima efficienza. Per avere una casa sempre pulita col minimo sforzo è assolutamente perfetto: acquista Dreame H12 Dual a soli 299 euro invece di 349.