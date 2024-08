Aspirapolvere Dreame Z10 Station in offerta: svuotamento automatico e tanta potenza

Il Dreame Z10 Station è un aspirapolvere intelligente potente e avanzato: oggi è in super offerta su Amazon a meno di 350€ grazie ad un robusto sconto sul suo prezzo di listino.

Il sistema di svuotamento automatico del sacchetto della polvere, con una capacità di 2,5 litri, consente di utilizzare l’aspirapolvere fino a 90 giorni senza dover svuotare manualmente il sacchetto, un vantaggio significativo offerto da davvero pochi altri prodotti competitor.

Il Dreame Z10 Station è dotato di un motore brushless ad alta efficienza che raggiunge una velocità di 108.000 giri al minuto. Questo motore fornisce una potenza di aspirazione di 150AW, che è sufficiente per raccogliere polvere, sporco e detriti anche dai tappeti più spessi e dalle superfici più difficili. La sua potenza di aspirazione si distingue in particolare per la capacità di mantenere elevate prestazioni anche dopo periodi di utilizzo prolungati.

Con una singola carica, può funzionare fino a 65 minuti, coprendo facilmente grandi superfici senza bisogno di frequenti ricariche. Insomma, è perfetto anche per gli appartamenti più grandi.

Il Dreame Z10 Station è progettato per essere facile da usare, con una navigazione intelligente che gli permette di mappare la tua casa e pulire in modo efficiente e sistematico.

Con questo sconto, il Dreame Z10 Station è assolutamente l’aspirapolvere di ultima generazione su cui puntare oggi. Non perdere altro tempo: acquistalo subito per averlo a meno di 350€!