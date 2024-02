Aspirapolvere Dreame H11 Core in offerta su Amazon ad un PREZZO FANTASTICO

L’aspirapolvere e lavapavimenti intelligente Dreame H11 Core è progettato per offrire prestazioni di pulizia avanzate su pavimenti in piastrelle e legno, garantendo una pulizia completa ed efficace in ogni angolo della tua casa. Attualmente è in offerta su Amazon ad un prezzo decisamente interessante: lo paghi solamente 159€, grazie ad un generoso sconto del 2o%.

Dotato di una testina migliorata, il Dreame H11 Core è in grado di pulire non solo lungo i battiscopa, ma anche negli angoli più difficili da raggiungere fino a 6 mm di profondità, assicurando di non perdere nessuna zona del pavimento.

Con due modalità di pulizia, Eco e Max, puoi personalizzare la tua esperienza di pulizia in base alle tue esigenze. La modalità Eco è ideale per aspirare sporco e detriti, mentre la modalità Max è perfetta per affrontare i residui più difficili in cucina o in bagno.

Il Dreame H11 Core è dotato anche di una funzione di autopulizia con un clic, che pulisce in profondità il rullo della spazzola e i tubi senza che tu debba toccare personalmente il rullo sporco, rendendo la manutenzione semplice e senza sforzo.

Con due serbatoi d’acqua di grande capacità e una potente batteria da 2500 mAh, il Dreame H11 Core offre un’autonomia fluida e ininterrotta di 22 minuti, consentendoti di affrontare sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni.

Grazie all’interazione intelligente, puoi godere di impostazioni precise grazie all’assistenza vocale chiara e al display LED intuitivo, che mostra lo stato di pulizia in modo chiaro e immediato per la tua massima comodità durante l’utilizzo. Non farti assolutamente scappare questa offerta a tempo limitato e acquistalo subito ad un prezzo imbattibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.