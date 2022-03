Aspettate il nuovo Mac Mini top di gamma? Brutte notizie

Dopo aver appreso che Apple non svelerà un nuovo iMac da 27″ nel corso del 2022, scopriamo ora che l'OEM di Cupertino non ha intenzione di svelare neppur un Mac Mini con CPU premium. Di fatto, pensavamo che quest'anno avremmo visto moltissimi nuovi PC con MacOS; sembra che ci siamo sbagliati tutti, a quanto pare.

A ribadire questa terribile notizia ci pensa Ming Chi Kuo, noto analista di Apple che ha ribadito che Tim Cook non intende lanciare un Mac Mini almeno fino al prossimo anno. Lo ha suggerito in un post su Twitter poche ore fa. Questa indiscrezione però, sembra essere opposta a quella letta poche settimane prima.

Mac Mini con CPU Pro? Non per ora, a quanto pare

Kuo ha fatto una nuova previsione per il futuro della mela, suggerendo che il Mac Mini di fascia alta con display esterno Mini LED “low cost” arriveranno nel 2023. Nessun piano per un debutto nei prossimi mesi dunque… e se ci pensate, ciò ha senso, soprattutto dopo aver visto i nuovi prodotti per i creators durante il keynote Peek Performance.

Se fino a pochi giorni fa l'analista credeva che Apple avrebbe presentato Mac Mini, Mac Pro, pannelli Mini LED economici, iMac con CPU M1 Pro/Max, adesso sembra aver cambiato completamente rotta e ha ipotizzato una nuova roadmap.

In un post su Twitter, l'uomo suggerisce che tutti i nuovi desktop non arriveranno prima del 2023; quest'anno invece, vedremo solo laptop fanless e non solo.

Per chi fosse interessato al modello Mini di casa Apple, ricordiamo che abbiamo ancora le soluzioni con SoC Intel personalizzabili dal sito ufficiale della mela, ma anche le varianti con CPU Apple Silicon M1. Le controparti con M1 Pro/Max invece, non sono nell'ordine delle coe, almeno per ora. L'M2 però, dovrebbe apparire sia sull'Air riprogettato, che sull'aggiornamento del Pro da 13″, oltre che sull'iMac da 24″ del 2023.

Stanto a quanto si legge, il processore base della piattaforma Apple Silicon presenterà una CPU a 8 core e una GPU a 10 core, con grossi cambiamenti sul fronte energetico.

[Updated]

2023: Mac Pro, iMac Pro and Mac mini https://t.co/NiloxXy0jv — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 11, 2022

Per quanto concerne l'estetica del Mini di nuova generazione, qualcuno ipotizzava la presenza di plexiglass e policarbonato, oltre che di alluminio. Vi invitiamo a prendere questo rumor con “un pizzico di sale”: noi non crediamo che Tim Cook voglia utilizzare simili materiali, ma staremo a vedere.