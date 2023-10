Asciugatrice 9KG a pompa di calore: prezzo SHOCK, bassi consumi (379€)

Un’asciugatrice per affrontare al meglio l’inverno, senza l’ansia dei panni da asciugare. Un prodotto con tecnologia a pompa di calore, in grado di garantire massima efficienza e bassi consumi energetici. Un prezzo che adesso non potrebbe essere più interessante.

Infatti, questo eccezionale elettrodomestico firmato Beko – con carico massimo da ben 9KG – lo prendi in promozione a 379€ circa appena da eBay. Godi anche di spedizioni assolutamente gratuite, garantite in pochi giorni.

Posiziona questo prezioso aiuto domestico dove desideri: si tratta di un modello a libera installazione. Carica il cestello con i tuoi panni bagnati, scegli il programma più consono e lascia che si occupi lui di asciugarli al meglio, rispettandoli.

Come anticipato, la tecnologia a pompa di calore ti permetterà di ottenere risultati super efficaci, senza sprechi energetici. In questo modo, l’utilizzo di questi sistemi diventa finalmente democratico: non dovrai avere paura di asciugare i tuoi capi per il terrore di veder salire la bolletta.

Facile da installare e ancor più semplice da utilizzare, puoi portarla a casa a prezzo piccolissimo da eBay, ma solo approfittando di questa super occasione a tempo limitato. Completa al volo l’ordine su eBay per avere questa eccellente asciugatrice di Beko a basso consumo energetico, con cestello da ben 9KG. La porti a casa a 379€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Sii veloce però, la disponibilità residua è limitatissima.

