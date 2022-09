Asciugarsi i capelli in modo SMART: il fono che rende lo styling TOP

Prezzo riduttivo per questo fono straordinario. Ok, non ha una grande marca dietro che sei solito vedere in televisione ma la sua scheda tecnica? Impressionante. Se da tempo stavi pensando di dare il ben servito a quello che hai nel cassetto, questo è il momento giusto.

Grazie al ribasso del 15% su Amazon, lo porti a casa con appena 28,67€. Che dirti, il prezzo è riduttivo quindi non hai da pensare molto ma se vuoi sapere di cosa è capace, continua a leggere.

Le spedizioni non sono un problema: con i servizi Prime attivi sul tuo account sono gratuite e veloci in tutto il territorio nazionale.

Fono smart: asciugarsi i capelli non è mai stato così semplice

Asciugare i capelli dopo la doccia è un dramma. Se ne hai tanti e li hai lunghi sai bene cosa significa dover stare con le braccia alzate: altro che palestra!

Però se puoi metterti davanti allo specchio sfruttando un prodottino eccezionale, sai già di essere un passo avanti. Questo fono lo è e per tuo interesse è anche smart. Cosa voglio dire? Che al suo interno ha una doppia funzione da non sottovalutare: il controllo costante della temperatura che non ti danneggia le lunghezze e il rilascio di ioni negativi che favorisce capelli setosi, privo di crespo e semplici da acconciare.

Con 3 velocità e due temperature lo utilizzi senza pensieri. In confezione trovi anche il concentratore come il diffusore per non scendere a compromessi: i capelli ricci vanno rispettati.

Leggero e con dimensioni compatte, occupa poco spazio nel tuo bagno e se te lo vuoi portare in giro non hai da litigare con lo spazio in valigia.

Allora? Se sei interessato acquisti questo fono SMART a soli 28,67€ grazie al ribasso in corso su Amazon. Collegati ora e completa l’acquisto, le spedizioni sono gratuite e veloci con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.