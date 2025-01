Asciugacapelli professionale super accessoriato in MEGA SCONTO (-79%)

Opportunità a dir poco interessante su Amazon per la propria cura personale con questo fantastico sconto del 79% su un asciugacapelli professionale dotato di ben 7 accessori e diverse modalità di calore e velocità che puoi acquistare a soli 29,99 euro invece di 139,99. Una vera e propria svendita.

Asciugacapelli professionale: a questo prezzo da avere

L’asciugacapelli in questione non delude sotto ogni punto di vista: con la sua potenza ti permetterà di asciugare i capelli nella metà del tempo e, grazie alla tecnologia ionica al plasma, con ben 100 milioni di ioni negativi per centimetro cubo, avrai una chioma luminosa, morbida e senza effetto crespo.

Dotato di ben 7 modalità di calore e velocità, potrai personalizzare ogni dettaglio in base al tuo tipo di capelli e al look che vuoi ottenere.

In più, il phone include 6 accessori professionali come il diffusore per ricci morbidi, il concentratore per styling precisi e il pettine per pieghe impeccabili. Dal design ergonomico e con un cavo lungo 2,5 metri è anche comodo da usare.

Pratico, elegante, potente e super accessoriato: a questo asciugacapelli non manca nulla. Acquistalo adesso a soli 29,99 euro.