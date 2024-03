Asciugacapelli e Piastra Philips a soli 29€ su Amazon!

L’asciugacapelli della serie 3000 si distingue per la sua potenza di 1600 W, garantendo un’asciugatura rapida e un flusso d’aria ottimale per risultati impeccabili ogni volta che lo utilizzi. La tecnologia ThermoProtect è il segreto dietro una piega delicata e protettiva, salvaguardando i tuoi capelli dal calore eccessivo e mantenendoli sani e luminosi nel tempo.

Grazie alle 3 impostazioni di calore e velocità, avrai la libertà di personalizzare la tua acconciatura in base alle esigenze specifiche dei tuoi capelli, mentre l’opzione di aria fredda si assicura che la tua piega sia fissata in modo sicuro, conferendo una lucentezza duratura e una finitura impeccabile. Il beccuccio ti permetterà di dirigere il flusso d’aria esattamente dove desideri, mentre l’impugnatura pieghevole rende il trasporto e il rimessaggio del tuo asciugacapelli più comodi e pratici che mai, ideale per i viaggi o per l’uso quotidiano a casa.

Passando alla piastra per capelli inclusa nel set, noterai subito la qualità delle piastre in ceramica arricchite con cheratina, che assicurano una scorrevolezza eccezionale e una protezione ottimale per i tuoi capelli. Con una temperatura di styling professionale di 210 °C, avrai la garanzia di ottenere risultati impeccabili e duraturi in un tempo record, grazie anche al riscaldamento rapido in soli 60 secondi.

Il cavo girevole è un dettaglio che non passa inosservato dato che previene i grovigli e semplifica l’utilizzo della tua piastra, offrendoti una libertà di movimento senza paragoni.