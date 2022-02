Aruba Stop&Go: la FIBRA quando ti serve da 17,69€

Aruba Fibra in versione Stop&Go è ora disponibile ONLINE a partire da un prezzo da capogiro! Stiamo parlando di soli 17,69 euro mensili.

L'offerta in FTTH sfrutta l'infrastruttura di Open Fiber e quindi le prestazioni sono garantite e senza intoppi! Inoltre, grazie all'esclusiva iniziativa Stop&Go sarà possibile mettere in pausa l'abbonamento senza dover pagare alcunché.

Vediamo come funziona una delle alternative più interessanti alla Fibra Chiara e Tonda di Iliad.

Aruba Fibra: ora anche in versione Stop&Go

La tariffa del nuovo provider italiano offre internet senza limiti a casa fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con la possibilità di aggiungere a noleggio un Modem compatibile ed altri servizi extra. L'offerta di partenza è disponibile ONLINE a 17,69 euro al mese per i primi 12 mesi di abbonamento con PREZZO BLOCCATO. A partire dal tredicesimo mese, il prezzo ammonterà a 26,47 euro mensili.

Il prezzo promozionale, valido solo per il primo anno, non prevede le chiamate illimitate verso qualsiasi numero di rete fissa e mobile né tantomeno il Modem a noleggio.

Questi due servizi, completamente opzionali, possono essere aggiunti a partire da 2,20 euro mensili.

L'offerta è disponibile, come già detto, ONLINE senza vincoli e senza costi di attivazione fino alla giornata dell'11 Aprile 2022.

Inoltre, con l'attivazione della Fibra di questo operatore saranno a vostra completa disposizione dei coupon che scontano alcuni prodotti Aruba anche dell'80%.

Costi ed altro

Quest'offerta priva di vincoli e di costi iniziali è attivabile tramite questo link ad un prezzo promozionale per il primo anno pari a meno di 18 euro al mese. Dopo il primo anno, il prezzo ammonterà a 26,47 euro al mese.

In caso di recesso o cambio gestore, basterà corrispondere un importo pari a 20 euro una tantum senza dover pagare alcuna penale.

Prima di richiedere l'attivazione, è possibile verificare la copertura presente nella vostra zona.