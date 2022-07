Aruba FIBRA: PROMO NO VINCOLI fino all'11 Agosto

La PROMO con la Fibra di Aruba senza vincoli prosegue anche per questa settimana. Il prezzo a cui viene proposta è davvero molto interessante. Stiamo infatti parlando di un canone pari a meno di 18 euro al mese con alcune chicche davvero incredibili!

Vediamo cosa offre Aruba con la sua Fibra!

PROMO Fibra Aruba NO VINCOLI: i dettagli

Il provider italiano leader nel campo dei servizi hosting offre da alcuni mesi anche la sua Fibra fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload. Esistono due versioni. La prima che ad un costo mensile di 17,69 euro offre solo la connessione ad internet senza Modem con la possibilità di aggiungere alcuni pacchetti a pagamento come le chiamate illimitate o il modem. La seconda, invece, gode di chiamate senza limiti verso tutti e Modem incluso a 19,89 euro mensili.

In entrambi i casi, Aruba, offre la possibilità di usufruire di un’opzione davvero interessante e che non si trova in altre promozioni. Stiamo parlando della feature Stop&Go! che permette di mettere in pausa l’abbonamento per 30 giorni consecutivi ogni anno. Utile ad esempio per chi deve andare in vacanza e non vuole pagare il servizio quando non è a casa.

Ambedue le tariffe, sia con il Modem incluso che senza, sono disponibili anche per chi si trova nelle cosiddette Aree Bianche senza costi aggiuntivi. In queste zone l’upload arriva a 500 Mbps, contro i 300 Mbps di base.

Costi ed altro

Queste due promozioni sono disponibili ONLINE solo fino al giorno 11 Agosto 2022, salvo eventuali proroghe. L’attivazione è completamente gratuita anche nelle Aree Bianche. Il recesso ha un costo una tantum pari a 20 euro. Le due versioni godono anche di assistenza gratuita tramite chat disponibile 24 ore su 24.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.