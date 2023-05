Aruba Fibra: PROMO a meno di 18 euro al mese

La nuova Fibra di Aruba è ora richiedibile in super sconto fino al 13 Giugno 2023. Il costo mensile richiesto è di soli 17,69 euro con prezzo bloccato per ben 6 mesi.

Aruba Fibra: sconto incredibile sulla FTTH

Il nuovo provider nazionale offre internet senza limiti a casa in FTTH anche fino a 2.5 Gigabit al secondo in download e 1 Gigabit al secondo in upload con modem in comodato d’uso in aggiunta opzionale a 2,20 euro in più ogni mese. L’offerta econmica è attivabile ONLINE senza modem a soli 17,69 euro mensili. Oltre a questa versione più scarna, è possibile richiedere l’attivazione della promozione con chiamate senza limiti verso tutti mobili e fissi nazionali e Modem incluso nel prezzo. La versione Full Optional è disponibile a soli 19,89 euro ogni mese.

Aruba, inoltre, ti offre la possibilità di mettere in pausa il tuo abbonamento Fibra per 30 giorni in un anno. Il tutto grazie ad una funzione gratuita denominata Stop&Go!

Inoltre, la versione a meno di 18 euro mensili offre anche la possibilità di aggiungere alcune opzioni a pagamento senza alcun obbligo di rinnovo. Questo significa che si potranno pagare per un mese e successivamente richiedere di disattivare il rinnovo automatico.

Costi ed altro

Le due soluzioni messe a disposizione da Aruba sono disponibili ONLINE senza alcun costo di attivazione solo entro il 13 Giugno 2023.

Il costo iniziale è sempre GRATIS anche sotto copertura Aree Bianche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.