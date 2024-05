Arte e LEGO si incontrano: "La Grande Onda" di Hokusai a un prezzo SCONTATO su Amazon!

Quest’oggi potrai far tua una vera e propria opera d’arte… LEGO! Il protagonista è il set LEGO dedicato a “La Grande Onda” di Hokusai: opera del pittore giapponese uscita nel 1830, che ritrae l’onda di Kanagawa con, sullo sfondo, il monte Fuji. E, grazie al ribasso, il suo prezzo si attesta ora sugli 89,99€!

Tutte le caratteristiche del set LEGO

Il set LEGO “La Grande Onda” di Hokusai è composto da ben 1.810 pezzi LEGO, che ti permetteranno di ricreare in modo tridimensionale una delle opere più celebri dell’arte giapponese. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione: la confezione include sei basi per la tela su cui costruire l’opera, due ganci per appendere il quadro una volta completato, un separa mattoncini LEGO per facilitare il montaggio e una speciale tessera decorativa con la firma di Hokusai.

Durante il processo di costruzione, hai la possibilità di rendere l’esperienza ancora più immersiva. Infatti, scansionando il codice QR incluso nel set, potrai ascoltare una colonna sonora dedicata, che ti accompagnerà passo dopo passo, creando un’atmosfera perfetta!

Una volta terminata, quest’opera d’arte sarà capace di arricchire qualsiasi ambiente della tua casa, dal salotto all’ufficio. È anche un regalo perfetto per chiunque abbia una passione per l’arte giapponese.

Il set è inclusivo anche di libretto illustrato che fornisce informazioni dettagliate sull’opera di Hokusai e istruzioni chiare e precise per guidarti nella realizzazione del progetto.

Questa è un’incredibile opportunità per arricchire la tua casa, divertendosi! Fai tuo il set LEGO “La Grande Onda” di Hokusai a soli 89,99€, anziché i classici 99,99€!