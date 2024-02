Arrivano le uova di pasqua PlayStation KitKat: e puoi vincere una PS5 Slim

PlayStation Italia ha annunciato una partnership esclusiva con KitKat che ha portato alla nascita di una vera e propria collezione di uova di Pasqua ufficiali PlayStation. Le uova sono già disponibili per l’acquisto su Amazon nella duplice variante: cioccolato al latte con wafer croccante e al caramello, un gusto sempre più amato. L’acquisto di queste uova, oltre che essere imperdibili per ogni fan PlayStation ti darà subito un regalo e potrebbe essercene anche un altro.

Uova di Pasqua PlayStation: scopri come vincere la PS5 Slim

Ogni uovo è decorato con una carta che mette insieme i colori dei due brand: al suo interno troverai anche un KitKat Bunny, il coniglietto di cioccolato, e un voucher che ti permette di riscattare una settimana di abbonamento a PlayStation Play Premium: il tier che ti permette di accedere ad una vasta gamma di giochi su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC in streaming, oltre al multigiocatore online, giochi mensili e versioni di prova di alcune ultime uscite.

Il pezzo forte però arriva alla fine perché acquistando un uovo di Pasqua PlayStation avrai la possibilità di partecipare al concorso che mette in palio 10 PS5 Slim. Fino al 31 maggio, infatti, ti basterà trovare l’esclusivo Golden Ticket per portarti a casa in modo completamente gratuito l’ultimo modello della console Sony.

Insomma, da una parte delizi il tuo palato, testimoni il tuo amore per i videogiochi e PlayStation, provi il PS Plus Premium per una settimana e, se sei fortunato, vinci anche una PS5 Slim. Può essere una Pasqua molto fortunata.

