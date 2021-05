HBO Max sta per portare in onda nuovi show animati dedicati al vigilante di Gotham City Batman e al figlio di Krypto, Kark Klent alias Superman. Inoltre, altri spettacoli di supereroi animati sono in arrivo.

Batman e Superman approdano su HBO Max

HBO Max sta ottenendo un paio di nuovi show DC animati: il primo si chiamerà “Batman: The Caped Crusader” e il secondo invece, sarà dedicato al supereroe per eccellenza. Il nome ufficiale della serie sarà “My Adventures with Superman“. Verranno prodotti entrambi da WarnerMedia.

I due show sembrano piuttosto diversi nel tono. The Caped Crusader, proveniente da una squadra che include J.J. Abrams, con Matt Reeves alla regia e Bruce Timm alla sceneggiatura promettono una “reimmaginazione” noir del personaggio.

“La serie sarà elettrizzante, cinematografica ed evocativa delle radici noir di Batman, mentre si immergerà più a fondo nella psicologia di questi personaggi iconici“, hanno commentato Abrams, Reeves e Timm in un annuncio congiunto. Il poster teaser che mostra lo stile artistico della serie sembra confermare il tono più cupo, con un Batman dall'aspetto dark (con un cowl appuntito in puro “old style”) che fissa Gotham City.

Il rovescio della medaglia tematica è con “Le mie avventure con Superman”, serie che seguirà le vite dei ventenni Clark Kent (Jack Quaid), Lois Lane (Alice Lee) e Jimmy Olsen mentre iniziano collettivamente la loro carriera giornalistica.

My Adventures with Superman è già stato ordinato per due stagioni e sarà prodotto da Sam Register (Teen Titans Go!), Jake Wyatt (Invader Zim: Enter the Florpus) e Brendan Clogher (Voltron: Legendary Defender). E in base all'immagine promozionale, sappiamo che sarà un cartone che si adatterà al meglio alle famiglie, con contenuti pensati sia per i grandi che per i più piccini.

Il fatto che WarnerMedia stia cercando di espandere il suo portfolio di supereroi animati non è una sorpresa: la società di streaming ha già trovato successo con spettacoli come Harley Quinn (che, come Caped Crusader, è stato co-creato da Bruce Timm), originariamente pensato su DC Universe e poi in seguito rilasciato su HBO Max dopo che l'azienda ha consolidato i contenuti.

