Arrivano i nuovi iPhone 16 (e non solo): UFFICIALE il nuovo evento, ecco quando ci sarà

E così ci siamo: con un post a sorpresa condiviso un po’ ovunque su X e sui vari portali di blogging mondiali, ecco che spunta la locandina ufficiale del nuovo evento di Apple. Ebbene sì, si terrà il prossimo 9 settembre e in questo speciale keynote dal nome “Glowtime” faremo la conoscenza dei nuovi iPhone 16 (e non solo). Il rimando a Siri, alle nuove features di Apple intelligence è insito nel logo della mela ma sembra che le novità non termineranno soltanto con i device principali. Ci sorge un quesito, tuttavia: solitamente (avviene così da diverso tempo, oramai), i keynote sono sempre di martedì. Perché questo è schedulato per lunedì? Cosa sta succedendo?

Fra le altre cose, si evince che sarà uno show dal vivo, come avviene da pochi anni a questa parte (di nuovo, dopo l’interruzione pandemica). Si terrà alle 10:00 del mattino (orario della California) mentre da noi sarà visibile in streaming alle ore 19:00 (con il fuso orario). Preparate i pop corn e le patatine, dunque; potremmo assistere a molte, moltissime novità speciali. Voi cosa vi aspettate?

iPhone 16 e non solo: cosa ci aspettiamo?

Ammettiamolo: in questo periodo dell’anno la curiosità circa i nuovi dispositivi di Apple è alle stelle. Cosa aspettarci? Cosa vederemo? Cosa ci mostrerà la compagnia di Cupertino? Noi abbiamo un po’ di ipotesi e ve lo condividiamo di seguito.

In prima istanza vedremo la line-up di nuovi melafonini composta da iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Ci saranno grandissime novità come il pulsante “Capture”, la colorazione “Desert Titanium”, il SoC A18 su tutta la line-up (compatibile con Apple Intelligence) e un nuovo design per i modelli “basici”. Vedremo gli Apple Watch di decima generazione con un design leggermente più sottile, forse i nuovi SE e – probabilmente – un Watch Ultra leggermente aggiornato sul fronte delle specifiche. Grande attesa per le AirPods Max con features ereditate dagli AirPods Pro (2023) e con la porta di ricarica USB Type-C. Infine, potremmo assistere a ben due modelli di AirPods 4.

Ricordatevi che copriremo l’evento con tutti i dettagli il prossimo 9 settembre 2024 a partire dalle ore 19:00. Non mancate, vi aspettiamo.