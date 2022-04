Arriva la carica rapida sul tuo iPhone: combo ECONOMICA e certificata

Rendi la ricarica del tuo iPhone rapida con questo caricatore eccezionale che trovi in promozione su Amazon e non ti fa scendere più a compromessi. Basta aspettare ore e ore per avere lo smartphone al 100% quando hai l’occasione di migliorare questa funzione con una spesa minima.

Grazie al ribasso ora in corso, infatti, spendi appena €16,99 per portarti a casa Non solo l’alimentatore ma anche un eccezionale cavo lightning con connettore USB C.

Le spedizioni? Non sono affatto un problema se hai Prime attivo sul tuo account che ti fa ricevere il pacco a casa in quattro e quattr’otto senza costi aggiuntivi.

Caricatore e cavo nuovi per il tuo iPhone: finalmente di mezzi tempi

Si tratta di un prodottino completamente certificato quindi non aver paura, lo puoi utilizzare sul tuo smartphone firmato Apple senza aver paura di rovinarlo o di commettere errori. Compatibile con i nuovissimi modelli ma anche con le serie precedenti, questo prodotto capisce in automatico a quale dispositivo tu lo stia collegando riuscendo a calibrare in un solo secondo la potenza che deve emanare per portare la batteria nuovamente al suo splendore.

Come ti dicevo, in confezione non solo trovi l’alimentatore con spina Europea ma anche un cavo nuovo di zecca dotato di un’estremità con connettore usb-c che rende la ricarica rapida totalmente possibile. A quanto ammontano le prestazioni? Conta che in appena 30 minuti riesce ad arrivare al 60%.

Realizzato con materiali completamente nei sughi, questo sistema è dotato anche di sistema di protezione quindi evita sopra caricamenti e cortocircuiti per dire addio a cambi della batteria troppo repentini.

Non scendere più a compromessi quando si parla del tuo iPhone e acquista immediatamente questo caricatore con cavo a soli €16,99 su Amazon ora che è in promozione. Le spedizioni sono completamente gratuite se sul tuo account quanti un abbonamento Prime attivo.