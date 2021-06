Stando a quanto si osserva dal canale YouTube di Xbox, sembra che il nuovo controller wireless Elite stia venendo rilasciato in un'edizione limitata davvero molto particolare. Sì, sta arrivando il joypad di Space Jam 2.

Xbox Controller Wireless Elite: l'edizione che stavate aspettando

Siete dei un fan dei Looney Tunes? Se la vostra risposta è sì, allora molto probabilmente non vedrete l'ora che arrivi Space Jam 2, il sequel del film che ha caratterizzato l'infanzia dei Millennials. La nuova pellicola si chiamerà Space Jam: A New Legacy, e sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 16 luglio. In vista della prima del film, Xbox ha annunciato una collezione in edizione limitata di Xbox Wireless Controller, tutta da acquistare .

I controller wireless esclusivi per Xbox di The Space Jam: A New Legacy saranno disponibili in tre versioni: Tune Squad, Server-verse e Goon Squad. Tutte e tre le versioni saranno disponibili l'8 luglio al costo di 69,99 $ per pezzo.

Il controller wireless differisce da quello normale solo per quanto riguarda il suo lavoro di verniciatura; funziona, non solo con le console Xbox tramite Xbox Wireless, ma anche con PC, tablet e dispositivi Android Windows 10 tramite il modulo Bluetooth. Il supporto per i dispositivi iOS verrà aggiunto in futuro, stando a quanto dichiarato dal colosso di Redmond. Non di meno, il controller è alimentato da batterie AA che dovrebbero fornire fino a 40 ore di autonomia con una singola carica.

Dulcis in fundo, Xbox ha anche rivelato che Space Jam: A New Legacy sarà disponibile per la visione tramite accesso anticipato su Game Pass.

Nelle notizie correlate, sappiate che il film vedrà la presenza del campione del basket Lebron James e sarà realizzato utilizzando varie tecniche cinematografiche, che spaziano dall'animazione 2D al 3D e CGI.

Videogames