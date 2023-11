Arriva il Black Friday: Mondly sconta tutto al 96%

Questo Black Friday, preparati a fare un investimento intelligente nel tuo futuro, sfruttando al massimo l’offerta esclusiva di Mondly Premium: ottieni l’accesso a vita per imparare ben 41 lingue diverse a soli 89,99 euro invece di 1999,99 risparmiando il 96%.

Mondly: un metodo scientificamente provato

Imparare una nuova lingua non è mai stato così facile e divertente. Mondly combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per farti parlare nuove lingue come un madrelingua. L’app, inoltre, utilizza una solida scienza neurale unita a tecnologie all’avanguardia.

Tra i vantaggi ci sono: sistema di ascolto focalizzato sulle frasi (anziché le singole parole) e su intervalli di ripetizione collaudati ed efficaci, accesso a lezioni tenute da madrelingua, chatbot con riconoscimento vocale e corsi in Realtà Aumentata e accesso a 41 lingue straniere – puoi anche sceglierne per definire la lingua delle tue lezioni.

Con oltre 110 milioni di utenti e in costante crescita, Mondly ha dimostrato di essere la scelta preferita da persone in tutto il mondo. Approfitta di questa offerta esclusiva del Black Friday e fai il primo passo verso il tuo obiettivo di padroneggiare una nuova lingua. Impara 41 lingue diverse a vita a soli 89,99 euro invece di 1999,99 euro: è un affare imperdibile che Mondly offre esclusivamente in occasione del venerdì nero dello shopping.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.