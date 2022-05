Arriva il film di Gran Turismo, sfiderà Fast and Furious?

Sony ha confermato ieri di avere in programma degli show prodotti da PlayStation Productions ispirati alle serie videoludiche di Horizon, God of War e Gran Turismo. A differenza dei primi due franchise, che saranno rispettivamente delle serie TV per Netflix e Prime Video, nel caso del gioco di corse pare si tratterà di un vero e proprio film.

A riferirlo è un’indiscrezione esclusiva riportata da Deadline.com, molto affidabile in certi ambienti, che scrive come Sony Pictures e PlayStation Productions avrebbero unito le forze per un adattamento cinematografico dell’iconico simulatore di corse Gran Turismo. Neill Blomkamp, regista di District 9, Elysium e Humandroid, pare sia il candidato numero uno per dirigere il progetto.

Di cosa parlerà il film di Gran Turismo? Sarà come Fast and Furious?

Da queste primissime indiscrezioni apprendiamo che il film è in una fase di sviluppo molto precoce e la trama è ancora top secret. Sebbene la mente di molti appassionati sia andata subito a Fast and Furious, pensando a un Gran Turismo che potesse rivaleggiare in quel tipo di produzione, in realtà immaginiamo che l’obiettivo sarà rispettare lo stile della serie videoludica: una grandissima eleganza e un tributo invidiabile al mondo dell’automobile.

La serie ha venduto oltre 85 milioni di copie dal lancio del primo episodio avvenuto nel 1997. L’ultimo capitolo, Gran Turismo 7, è disponibile dallo scorso marzo per PlayStation 4 e PlayStation 5.

La trasposizione cinematografica e televisiva delle sue IP di maggior successo è uno degli obiettivi che si è posta Sony per il futuro. A inizio anno abbiamo visto il lancio del film di Uncharted, con Tom Holland nel ruolo del protagonista, che ha guadagnato oltre 400.8 milioni di dollari in tutto il mondo.

Adesso, si sta lavorando all’adattamento di Ghost of Tsushima mentre, sul piccolo schermo, Sony Pictures TV e Playstation Productions stanno collaborando con HBO per la nascita della serie TV ispirata a The Last of Us. L’uscita dei primi episodi è prevista per l’inizio del 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.