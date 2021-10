Ariete: aspira sia polvere che LIQUIDI, solo 17€ su Amazon

Un aspirapolvere compatto di Ariete, funzionante senza fili, che ha un segreto: riesce ad aspirare senza problemi anche i liquidi, oltre ai detriti solidi. Questo gioiellino lo porti a casa a 17€ circa appena da Amazon adesso. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Ariete: ottimo aspirapolvere in gran sconto su Amazon

Un ottimo prodotto in formato compatto, con impugnatura super maneggevole e diversi accessori per completare le pulizie in brevissimo tempo. Grazie alla sua tecnologia, puoi eliminare peli, polvere, sporcizia e detriti solidi in un attimo e non solo. Infatti, è in grado di aspirare anche liquidi.

Il perfetto alleato per il quotidiano, insomma, grazie anche al funzionamento attraverso batteria integrata: non avrai alcun vincolo di cavi. Proprio per questo motivo, puoi facilmente sfruttarlo anche in auto oppure per raggiungere angoli e fessure: nessun limite.

In dotazione, trovi tre diversi accessori: basterà usare quello migliore per la superficie da pulire e il risultato ti stupirà. Quando hai finito, in un attimo svuoti il serbatoio e puoi anche lavare il filtro, così da averlo sempre pulito.

Non perdere l'occasione di portare a casa un vero e proprio gioiellino da Amazon: completa subito l'ordine per avere questo ottimo aspirapolvere per detriti solidi e liquidi di Ariete a 17€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.