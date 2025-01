Ariete 1381: macchina per espresso in polvere e in cialde più montalatte

Hai l’animo da barista e stai cercando una macchina per espresso che ti dia la possibilità di usare sia il caffè in polvere che in cialde e abbia il pannarello per fare il cappuccino? Allora la tua ricerca si può dire finita. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la bellissima Ariete 1381 a soli 94 euro, anziché 120 euro.

Ebbene sì, con lo sconto del 22% risparmi 26 euro sul totale, un prezzo che si avvicina moltissimo al minimo storico. Con questa straordinaria macchina per espresso super compatta puoi esprimere le tue doti da barista e farti ogni giorno un caffè buonissimo come al bar.

Ariete 1381: caffè e cappuccino come al bar

Sono tantissime le caratteristiche che rendono la macchina per espresso Ariete 1381 uno dei migliori prodotti di oggi, oltre al prezzo. Innanzitutto partiamo con l’analizzare il design. È super compatta e robusta. Possiede un pratico manometro dove potrai vedere la pressione e un utilissimo poggia tazzine sulla parte superiore che ti permette di tenerle calde poco prima di usarle.

Grazie ai due filtri che troverai inclusi potrai usare sia il caffè già macinato che quello in cialde ESE. La pressione da 15 bar garantisce sempre un’erogazione del caffè perfetta. Inoltre è dotata di un serbatoio dell’acqua da 1,1 litri che puoi riempire facilmente e di un pannarello che eroga vapore ad alta temperatura per scaldare le bevande e per montare il latte. Ha una potenza da 1300 W e gode di uno spegnimento automatico dopo 25 minuti di inattività.

Non perdere questa occasione pazzesca. Sicuramente a questo prezzo la vorranno tutti ma le unità disponibili non sono infinite. Perciò dirigiti adesso su Amazon e acquista la tua Ariete 1381 a soli 94 euro, anziché 120 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.