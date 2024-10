Arcaplanet lancia gli Arca Days: due giorni di NO IVA su tutti i prodotti per animali

Arcaplanet risponde alla Festa delle Offerte Prime di Amazon con gli ARCA DAYS: due giorni (8 e 9 ottobre) di promozioni NO IVA, che ti permetteranno di risparmiare il 22% su un’ampia selezione di articoli per animali, che include: cibo umido e secco per cani e gatti (anche specifico), lettiere, snack e vitamine, nonché prodotti legati all’igiene.

ARCA DAYS di Arcaplanet: sconto sull’IVA

La promozione NO IVA è valida soltanto per due giorni, l’8 e il 9 ottobre. In cosa consiste? Inserendo in fase di acquisto il codice promo ARCADAYSIVA è possibile risparmiare sull’IVA al 22% (pari a uno sconto del 18,04%) su tutti i prodotti aderenti, quasi 200.

Basta aggiungere gli articoli al carrello scegliendoli dalla selezione e inserire il codice promo ARCADAYSIVA per ottenere lo sconto. Per tutti i prodotti è possibile richiedere sia la consegna a domicilio (gratuita a partire da 49 euro di spesa) oppure il ritiro senza costi in uno dei numerosi punti vendita disponibili sul territorio nazionale.

C’è anche il volantino Arcaplanet “Strizzaprezzi"

Fino al 13 ottobre, inoltre, è attivo il volantino Arcaplanet “Strizzaprezzi" con sconti che vanno dal 30 al 50% dedicati ai possessori di ArcaCard. In ogni caso, è sempre possibile richiederla gratuitamente. Tra le offerte migliori ci sono le crocchette Hill’s per cani (sacco da 1,5 chili) a 9,50 euro, con uno sconto del 50%; a 3,59 euro, invece, la variante per gatti nella busta da 300 grammi.

Ottimo prezzo anche per la lettiera Catsan Hygiene Plus da 10 litri, a metà prezzo (soltanto 4,50 euro), oltre a diverse varietà di cibo umido: per cani, Hill’s da 370 grammi a 2,23 euro (30% di sconto), Monge da 400 grammi a 1,19 euro (40% di sconto) e multipack Cesar in salsa a 12,59 euro (30% di sconto) per 24 bustine; per gatti, multipack lattina Gourmet Gold a 9,77 euro (-40%), Hill’s a 85 centesimi per busta (-50%) e Royal Canin, in promozione con 4 buste da 85 grammi in omaggio, acquistandone 8.

Sfoglia il volantino Arcaplanet:

Immagini

La promozione ARCA DAYS resterà attiva fino al 9 ottobre e offre un risparmio notevole sull’IVA di quasi 200 prodotti. Il volantino Arcaplanet “Strizzaprezzi", invece, proseguirà fino al 13 ottobre con sconti che arrivano fino al 50%. Approfittane online oppure in tutti i punti vendita.