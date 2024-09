Apri SelfyConto: per te il 5% di INTERESSI

SelfyConto è il conto corrente del futuro per chi non si accontenta e vuole già oggi qualcosa di diverso. Aprilo adesso online! Ti servono solo pochi minuti e hai il tuo conto corrente pronto all’uso. Tantissimi vantaggi ti stanno aspettando. Infatti, Banca Mediolanum, ha riservato a tutti i suoi clienti smart il 5% di interesse sui risparmi.

Cosa devi fare per ottenere questo enorme vantaggio? Prima di tutto, una volta aperto il conto, devi accreditare lo stipendio. Poi devi vincolare la somma che desideri per almeno 6 mesi. La cosa interessante è che puoi svincolarla quando vuoi senza perdere gli interessi maturati. Ecco cosa significa scegliere SelfyConto di Banca Mediolanum. Ottieni il 5% annuo lordo sulla liquidità vincolata!

SelfyConto: un mondo di vantaggi smart

Scegli SelfyConto per la gestione dei tuoi risparmi e delle tue spese. Aprilo adesso online! Fin da subito accedi a un mondo di vantaggi:

Canone Zero di tenuta conto fino a 30 anni ;

; Canone Zero di tenuta conto per tutti il primo anno ;

; Zero Spese per prelievi in area Euro.

Incredibile vero? Ma non è finita qui. Infatti, a tua disposizione c’è una fantastica Carta di Debito, gratuita il primo anno. Mediolanum Card è la soluzione perfetta su circuito MasterCard per tutte le operazioni di acquisto. Puoi usarla in formato digitale, senza aspettare che ti venga consegnata a casa. Inoltre, hai anche l’assicurazione Nexi inclusa che tutela gli acquisti effettuati con la carta in tutto il mondo.

Tutto questo e molto altro lo gestisci direttamente dall’app Mediolanum che è semplice e intuitiva, realizzata per gestire tutto con il sorriso. Paga direttamente da smartphone, smartwatch o tablet con Apple Pay, Google Pay e tantissimi altri wallet. Hai anche inclusi pagamenti CBILL e PagoPA. Niente male vero? Addirittura puoi chiedere il tuo prestito personale in tempo reale.