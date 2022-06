Apri SelfyConto: canone zero e Buono Amazon da 100€

Con Banca Mediolanum ottenere un Buono Sconto Amazon del valore di 100 euro è facile e veloce. Apri SelfyConto, il conto corrente online che valorizza il tuo tempo e i tuoi risparmi. Se hai meno di 30 anni il canone di tenuta è pari a zero.

Ma se non rientri in questa fascia di età non disperare perché comunque avrai un anno di servizi completamente gratis. Essendo online potrai gestire tutto in completa autonomia, senza lunghe attese agli sportelli o costi extra per le operazioni.

Tra l’altro, avrai subito una carta di debito gratuita e prelievi ATM in area Euro a costo zero. Sappi però che non stai sognando, stai aprendo SelfyConto, il conto corrente online ricco di sorprese e fatto su misura per te.

Scopriamo insieme come puoi ottenere un Buono Sconto Amazon del valore di 100 euro!

SelfyConto: il conto corrente online che ti premia

Con SelfyConto avrai a disposizione un conto corrente online completo e potente che ti premia. Ecco tutti i motivi per cui devi scegliere questa soluzione offerta e gestita da Banca Mediolanum:

canone gratuito per il primo anno;

per il primo anno; carta di debito gratuita;

gratuita; prelievi ATM gratuiti in area Euro;

gratuiti in area Euro; Selfy & Smart , l’app Mediolanum per l’accesso a tutti i servizi bancari con uno swipe;

, l’app Mediolanum per l’accesso a tutti i servizi bancari con uno swipe; principali operazioni bancarie gratuite;

gratuite; Mediolanum è tra le banche più sicure d’Europa;

è tra le banche più sicure d’Europa; specialisti a supporto in ogni momento.

Una volta aperto SelfyConto, per ottenere un Buono Sconto Amazon dal valore di 100 euro dovrai semplicemente effettuare almeno una delle seguenti azioni qui sotto riportate entro i primi tre mesi dall’attivazione del conto corrente:

accredita mensilmente lo stipendio o la pensione ;

o la ; richiedi e ottieni Mediolanum Credit Card.

Ricorda, se sei Under 30, scegliendo SelfyConto il canone è a costo zero fino al compimento dei 30 anni. Se invece li hai già compiuti, il primo anno sarà completamente gratis. Insomma, un’occasione davvero unica e irripetibile!

Cosa stai aspettando? Non perdere altro tempo e apri SelfyConto. Seguendo le istruzioni che ti abbiamo fornito otterrai anche un fantastico Buono Sconto Amazon del valore di 100 euro da spendere su qualsiasi articolo dello store.

