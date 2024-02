Apri Conto Credem: zero spese e tasso d'interesse al 4%

Trovare il conto corrente giusto, che sia conveniente e ricco di servizi, non è poi così scontato. Se sei alla ricerca di una soluzione che unisca tecnologia, risparmio e sicurezza, il conto Credem Link potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno. Ecco per quali motivi dovresti scegliere il conto Credem.

Conto Credem: canone gratis e rendimento del 4%

Immagina di avere un conto corrente che non solo è gratuito, ma ti offre anche un tasso di interesse al 4% sui tuoi risparmi per i primi 12 mesi: un rendimento che sfida qualsiasi tradizionale libretto di risparmio. E siamo solo all’inizio dei vantaggi che Credem Link ha da offrire.

Con Credem Link, la banca Credem mette a tua disposizione un conto corrente online pensato per adattarsi alle esigenze di chi, come te, vive in un mondo digitale. Che tu sia a casa, in ufficio o in viaggio, avrai sempre accesso ai tuoi fondi, potrai effettuare pagamenti, gestire il tuo saldo e molto altro ancora, tutto con la comodità dell’app se hai sempre lo smartphone tra le mani o tramite home banking accedendo da pc.

Uno degli aspetti più apprezzati di Credem Link è la sua flessibilità. Non solo il conto è gratuito, ma viene anche fornito con una carta di debito MasterCard senza canone per il primo anno. Questa carta ti permette di fare acquisti online e in negozi fisici in Italia e all’estero, oltre a essere compatibile con i principali wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. E se preferisci una soluzione più orientata al mercato nazionale, c’è la Credemcard, anch’essa a canone zero.

Ma Credem Link non si ferma qui. Oltre al conto corrente, avrai accesso al Conto Deposito Più, un’opportunità di risparmio con un tasso di interesse del 4% lordo annuo per i primi 12 mesi, su nuove liquidità depositate, con un investimento minimo di 5.000€. E l’attivazione? Semplice e senza costi, direttamente online. In più avrai un team di consulenti sempre pronti ad assisterti, sia online che in filiale, garantendoti tranquillità e supporto per ogni tua esigenza finanziaria.

Quindi, se stai cercando un conto corrente che sia al passo con i tempi e che allo stesso tempo ti premi con tassi di interesse vantaggiosi sui tuoi risparmi, Credem Link è la scelta che fa per te. Aprire un conto è facile e veloce, sopratutto se hai lo SPID e ti apre le porte a un mondo di servizi bancari pensati per chi, come te, non si accontenta. Non aspettare, visita il sito oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.