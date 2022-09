Appunti digitali in un click: il quaderno SMART da avere in UNI

Hai mai pensato potesse esistere un quaderno in grado di rendere i tuoi appunti cartacei in digitale? No, non ti preoccupare, non costa un rene e mezzo.

Questa invenzione geniale è un asso nella manica per avere tutto a portata di mano, smetterla di utilizzare carta e pagine a vanvera e non perdere mai una singola frase scritta. L’ho scovato su Amazon, è in promozione con un ribasso del 20% e costa appena 31,96€. Cosa stai ancora aspettando?

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account e senza.

Come trasformare gli appunti in digitale con questo quaderno smart

Si presenta come un quaderno ma in realtà è molto di più. Completamente riutilizzabile, ti basta pulirlo con il panno incluso in confezione e torna come nuovo per continuare a scrivere all’infinito. Non ti preoccupare perché non dovrai farlo ogni due per tre: hai 32 pagine da utilizzare.

Tutto chiaro? Beh diciamo, non ti ho ancora svelato come funziona.

Praticamente è uno spazio creato appositamente per poterti permettere di scrivere, creare grafici e mappe con la comodità usuale: con la penna apposita e senza uscire pazzo con un display. Grazie alla tecnologia brevettata ti sembrerà di scrivere carta, ma qui viene il bello. Una volta che sarei soddisfatto con l’applicazione sul tuo smartphone potrai scattare una foto e trovare il testo perfettamente convertito come se per tutto il tempo avessi scritto in digitale.

Comodissimo vero? In formato A4 te lo porti dietro ovunque vai. In fin dei conti non ti servirà mai più niente.

Acquista immediatamente il tuo quaderno smart per scrivere appunti in digitale. Lo rendi tuo su Amazon con uno sconto del 20%, ti basta aprire la pagina per completare l’acquisto con appena 31,96€. Le spedizioni non sono un problema, con Prime attivo sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.