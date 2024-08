Approfitta dello sconto del 40% per far tuo il MICROONDE Candy a 59€!

Specialmente quando si ha poco tempo o poca voglia, il microonde è quell’elettrodomestico che ti salverà la vita! E con lo sconto del 40%, Amazon ti salva anche il portafogli, facendoti pagare l’ottimo Candy CMG2071DS solamente 59,90€!

Tutte le caratteristiche del microonde Candy

Questo elettrodomestico combina sia la funzione classica che quella di grill, consentendoti non solo di riscaldare e scongelare rapidamente, ma anche di cuocere e gratinare, offrendo risultati davvero al top.

Tra i vari programmi vi è quello di scongelamento automatico, particolarmente utile quando ci si trova a dover scongelare carne, pesce o altri alimenti all’ultimo minuto! E quando hai bisogno di scaldare velocemente una bevanda o un piatto pronto, la funzione “Start Express” viene in tuo soccorso. Con un semplice tocco, il microonde avvia immediatamente la cottura alla massima potenza.

Per avere una preparazione al top non ti basterà far altro che selezionare il peso dell’alimento, e l’elettrodomestico regolerà automaticamente il tempo e la potenza di cottura, assicurando risultati sempre perfetti senza dover fare congetture o tentativi, rendendo questo microonde particolarmente adatto anche a chi non ha molta esperienza in cucina.

E per garantire la sicurezza, soprattutto in presenza di bambini, il microonde è dotato di un blocco specifico. Questo meccanismo previene l’accensione accidentale del forno, proteggendo i più piccoli da eventuali pericoli. Inoltre, la ventola di raffreddamento si attiva automaticamente per evitare il surriscaldamento dell’elettrodomestico, contribuendo a mantenerlo efficiente e sicuro anche in caso di bambini curiosi.

Non aspettare altro tempo e fai tuo il microonde Candy CMG2071DS ad appena 59,90€, anziché il prezzo classico (100,00€)!