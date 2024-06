Applique da parete: elegante e in stile industriale, a meno di 10€ su Amazon (-50%)

Aggiungi un tocco di stile unico alla tua casa con questa applique da parete, in design retro industriale, con attacco E27 che può essere tua a soli 9,98 euro invece di 19,98 su Amazon applicando il coupon sconto disponibile in pagina. Nell’immagine sotto vedi come fare.

Applique da parete: elegante e conveniente grazie allo sconto

Ti arriverà a casa una lampada da parete retro industriale dallo stile unico e accattivante, con un design a gabbia che ne circonda la base. Una volta che la accendi, la luce e le ombre create dalla griglia si diffondono in tutte le direzioni, creando un’atmosfera luminosa coinvolgente e affascinante.

La lampada è realizzata in ferro di alta qualità, con una lavorazione squisita, ed è realizzata all’ossidazione e alla corrosione, non arrugginendo nel tempo. Il design della cornice ispessita assicura una grande stabilità e durata.

Per alimentarla puoi usare qualsiasi lampadina E27, complese le soluzioni dimmerabili, dandoti quindi la massima personalizzazione a tua disposizione.

Nella confezione troverai tutto ciò che ti serve per la sua installazione, tra istruzioni e attrezzi. Perfetta per ogni tipo di ambiente, come camere da letto, soggiorni e corridoi, puoi averla a soli 9,98 euro se spunti il coupon sconto che trovi in pagina.