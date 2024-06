Apple Watch X potrebbe avere design rinnovato e nuove funzionalità

Quest’anno ricorre il decimo anniversario dall’annuncio del primo smartwatch Apple. Proprio in occasione di questo importante traguardo, si vocifera ormai da tempo un’importante revisione di quel primo, innovativo dispositivo, che potrebbe prendere il nome – ancora non ufficiale – di Apple Watch X. Cosa aspettarci da questo prossimo modello? Design, nuove funzionalità e tecnologie: ecco le indiscrezioni più chiacchierate che gravitano attorno al fantomatico Apple Watch X, che potrebbe essere annunciato il prossimo autunno, in occasione dell’annuale evento di lancio.

Tutto quello che dobbiamo aspettarci da Apple Watch X

Il nuovo Apple Watch X potrebbe avere un design più snello, ma anche un display più grande: da 41/45 mm a 45/49 mm. Ad affermarlo è il noto analista Apple Min Chi Kuo, nel suo ultimo rapporto di giugno. Stando invece al giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, il dispositivo potrebbe montare anche un display microLED, più efficiente dal punto di vista energetico rispetto all’attuale tecnologia OLED. È, inoltre, più luminoso e reattivo, consentendo una visione migliorata da tutte le angolazioni.

Si parla anche delle funzionalità che il nuovo smartwatch potrebbe avere, legate al monitoraggio della salute e potenzialmente aumentando la sua utilità come dispositivo per il benessere e il fitness. Tra le funzioni anticipate da Bloomberg, anche uno strumento in grado di rilevare la pressione sanguigna, che verrà annotata in un apposito “diario”.

Il rapporto suggerisce, inoltre, che Apple Watch X potrebbe essere dotato di un nuovo sistema per rilevare l’apnea notturna, monitorando le abitudini di sonno e respiro. Apple sarebbe al lavoro anche per sviluppare un modo per controllare i livelli di glucosio del sangue, attraverso gli infrarossi e altri sensori. Non è chiaro se l’orologio smart includerà il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, per via di una recente controversia legata ad alcuni brevetti.

Infine, Apple Watch X potrebbe essere anche più facile da indossare: già quest’anno, Apple potrebbe introdurre un meccanismo che consente ai cinturini di allacciarsi magneticamente al quadrante. Una piccola innovazione, che permetterebbe di liberare spazio nella scocca interna per fare posto a componenti migliorati, come ad esempio una batteria più grande.

Quando uscirà Apple Watch X? È ancora presto per dirlo, dal momento che non esiste ancora una conferma ufficiale – nemmeno della sua esistenza. Il nuovo smartwatch potrebbe fare il suo debutto, scrive cnet.com, nel 2025, per mantenere una continuità con l’Apple Watch di prima generazione: venduto nel 2015, ma annunciato nel 2014.